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#Roman jeunesse

La mer a disparu

Laurent Audouin, Hélène Montardre

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Le nouveau roman de la série à succès " Les apprentis chercheurs " Un roman à suspense pour une grande enquête scientifique sur la marée, à lire dès 7 ans L'histoire : Matt et Lisbeth sont en vacances en France avec leur oncle Philibert, au bord de la mer. Alors qu'ils gravissent une dune qui les sépare de la plage, une surprise les attend : la mer a disparu ! A sa place, une étendue de sable à perte de vue... Rien à voir avec les marées basses qu'ils ont vues les premiers jours. Que s'est-il passé ? La région serait-elle victime d'un sortilège ? Spécial enseignant. e. s : des ressources pédagogiques sont à votre disposition pour étudier cet ouvrage en classe.

Par Laurent Audouin, Hélène Montardre
Chez Nathan

|

Auteur

Laurent Audouin, Hélène Montardre

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche (6 à 8 ans)

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La mer a disparu

Laurent Audouin, Hélène Montardre

Paru le 13/05/2026

64 pages

Nathan

7,90 €

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Scannez le code barre 9782095066208
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