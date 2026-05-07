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#Roman francophone

Hexa

Gabrielle Filteau-Chiba

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"L'horizon est calciné. Dans l'ancien brûlis, tu t'échines. L'air ondule sur ta parcelle. La chaleur est inhumaine. Pire chaque été. Tu pries pour tes arbres. Plantes de plus belle. Laisses ta fille à ses expériences charnelles". Thalie, 16 ans, vit dans une Cité sous haute surveillance du Québec, survolée par des drones et encerclée par un Mur que nul n'a le droit de franchir. Chaque printemps, sa mère s'aventure pourtant au-delà de la frontière. Elle disparaît pendant de longs mois pour reboiser le Nord du pays. Cette année, Thalie obtient le droit de l'accompagner. Loin de toute forme de civilisation, l'adolescente découvre un monde insoupçonné, où la nature est omniprésente, où la sororité règne, où tout semble encore possible...

Par Gabrielle Filteau-Chiba
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Gabrielle Filteau-Chiba

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Hexa

Gabrielle Filteau-Chiba

Paru le 14/05/2026

384 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Scannez le code barre 9782073112248
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