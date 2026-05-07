Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Les Plaisirs et les jours de Jacques Guérin

Carlo Jansiti

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Comme Violette, comme Genet je suis un bâtard et le roman de ma vie peut surprendre quand on me voit aujourd'hui installé dans une sorte de luxe qui s'acharne à éloigner tout le monde ! " Carlo Jansiti nous entraîne de découverte en découverte en racontant la vie de Jacques Guérin (1902-2000), parfumeur devenu collectionneur d'oeuvres d'art et de manuscrits, dont ceux de Proust qu'il sauva dans des circonstances rocambolesques. Proche de Jean Cocteau, de Maurice Sachs, de Madeleine Castaing, d'Erik Satie, de Ninette Linder, l'épouse de Max, ce grand bibliophile traversa le siècle avec fougue. Ses amours furent tumultueuses et parfois tragiques. Hôte pendant plusieurs années du Paraclet Sophie, la maison de Jacques Guérin dans le Val-d'Oise, le jeune journaliste italien qu'était Carlo Jansiti à son arrivée en France évoque la vie quotidienne et le passé de ce richissime industriel, qui connut la foisonnante créativité des Années folles (New York, Paris, Berlin). C'est un monde disparu que reconstitue ce récit, écrit avec l'accord de son protagoniste, conscient de passer le relais à un fin et fidèle témoin. Carlo Jansiti, journaliste italien, installé à Paris à la fin des années 1980, est l'auteur de la biographie de référence de Violette Leduc (Grasset, 1999, rééd. 2013) pour laquelle il a changé de langue, adoptant le français. Il est l'éditeur de la version intégrale de Thérèse et Isabelle (Gallimard, 2000) et de la Correspondance de Violette Leduc (Gallimard, 2007).

Par Carlo Jansiti
Chez Seuil

|

Auteur

Carlo Jansiti

Editeur

Seuil

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Plaisirs et les jours de Jacques Guérin par Carlo Jansiti

Commenter ce livre

 

Les Plaisirs et les jours de Jacques Guérin

Carlo Jansiti

Paru le 07/05/2026

336 pages

Seuil

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782021623987
9782021623987
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.