Une extraordinaire odyssée dans le Grand Nord arctique. Alaska, printemps 1893. Une épidémie de variole décime les populations autochtones. La soeur de Kaya vient de succomber à son tour ; la jeune Inupiaq et ses trois enfants sont désormais les seuls survivants de leur village. Alors qu'ils campent près de la banquise, sa petite fille de cinq ans, Samaruna, est enlevée par des baleiniers américains. Kaya et ses fils se lancent dans une poursuite désespérée à travers les immensités glacées, affrontant la faim, les tempêtes et la débâcle des fleuves. Leur quête les mènera jusqu'au port de Herschel, où se rassemblent tous les équipages. Puissant cri de révolte mais aussi formidable déclaration d'amour à l'Alaska, à ses peuples et à leurs mythologies, ce roman est le premier récit inupiaq à s'inscrire, enfin, dans la mythique littérature du Grand Nord. Lily H. Tuzroyluke a fait ses études à l'Université de l'Alaska, à Fairbanks, et a travaillé au sein du gouvernement tribal de sa communauté. Elle vit aujourd'hui à Anchorage. Kaya est son premier roman. "Lily H. Tuzroyluke brûle d'une passion farouche pour son peuple et sa terre". Publisher's Weekly Traduit de l'anglais (Etats-unis) par Claire Desserrey.