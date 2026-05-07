Le cahier d'activités Culture générale

A vos marques, prêts, stylos ! Défiez votre entourage et (re) découvrez le monde d'hier et d'aujourd'hui au fil de ces 64 pages destinées à tester votre culture générale. Sauriez-vous donner la définition de l'adjectif " vespéral " ? Lister les 4 planètes du système solaire dotées d'anneaux ? Situer l'île de Skye ? Associer les rois de France à leurs dynasties respectives ? Des arts aux sciences, en passant par l'histoire, la géographie, la littérature et la langue française, faites travailler vos cellules grises et perfectionnez-vous dans vos domaines de prédilection ! Près de 100 jeux variés (grilles de mots, éléments à relier, questionnaires à choix multiples...) faisant appel à votre savoir vous attendent ! Relèverez-vous le défi ?