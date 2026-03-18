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Petit Futé Rhodes, Dodécanèse

Petit Futé

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Ile de légende où la mythologie place l'une des sept merveilles du monde antique, un certain colosse éponyme, Rhodes est aussi l'île la plus chaude de Grèce. Avec 300 jours de grand beau par an, elle fait le plein d'amateurs de farniente, venus aussi pour les belles pierres de sa capitale, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. A proximité des côtes d'Asie mineure, cette île est également l'île phare de l'archipel égéen du Dodécanèse, dont les îles comme Kos ou Patmos, la Jérusalem de la mer Egée, sont à découvrir avec Le Petit Futé...

Par Petit Futé
Chez Nouvelles éditions de l'Université

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Auteur

Petit Futé

Editeur

Nouvelles éditions de l'Université

Genre

Iles grecques

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Petit Futé Rhodes, Dodécanèse

Petit Futé

Paru le 18/03/2026

287 pages

Nouvelles éditions de l'Université

12,95 €

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Scannez le code barre 9782305129624
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