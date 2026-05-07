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"Quoi de meuf Madame la CPE ?"

Karin S. Marchand

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Une immersion pétillante dans le quotidien d'une CPE (Conseillère Principale d'Education), en poste dans un lycée de banlieue, qui milite avec fougue pour la conquête de l'égalité pour les filles et la justice de genre. Pour que les "meufs" ne soient plus des citoyennes de seconde zone. Plongez dans l'univers captivant des adolescent. es à travers leurs doutes, leurs rêves, leurs questionnements, leurs combats pour faire accepter leurs différences, leur éveil à la sexualité... Comment agir et réagir contre les dick-pics, les bodys counts, le harcèlement de rue, les injures sexistes, les pratiques pornographiques humiliantes... imposés par les garçons ? Et si l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, la sensibilisation au consentement et aux dangers de la pornographie étaient les clés pour lutter contre les inégalités de genre ? Parents, éducateurs, ados, saisissez-vous de ce retour d'expérience unique, savoureusement désopilant et sans tabou, pour comprendre les enjeux liés à l'égalité filles/garçons.

Par Karin S. Marchand
Chez Editions Seramis

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Auteur

Karin S. Marchand

Editeur

Editions Seramis

Genre

Violence

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"Quoi de meuf Madame la CPE ?"

Karin S. Marchand

Paru le 07/05/2026

185 pages

Editions Seramis

17,90 €

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Scannez le code barre 9791096486298
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