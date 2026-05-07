Issu d'une conférence de 1904, "Le pivot géographique de l'histoire" est le premier jalon d'un paradigme géopolitique anglo-américain focalisé sur la "masse eurasiatique" et voué à en empêcher l'unification. Avec ce texte, le géographe britannique H. J. Mackinder a mené une réflexion primordiale sur le rapport entre l'espace mondial et la politique internationale. En contextualisant de façon critique ses thèses et leurs implications, la présentation de R. Sciortino en fait ressortir toute l'actualité, à un moment historique où - après la crise de la mondialisation - la rivalité entre grandes puissances reprend le dessus. Le contrôle de l'Ile-monde n'a jamais été un enjeu aussi crucial.