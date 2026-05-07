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Anatomie d'une puce

StopMicro

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Alors que la crise écologique s'aggrave, le numérique se présente comme un acteur de la "transition écologique" et l'Europe investit des milliards dans la relocalisation de l'industrie électronique. Dans cet ouvrage grand public, activistes, journalistes et universitaires démontrent faits à l'appui que cette "relocalisation" n'est qu'un slogan publicitaire. En effet, loin de l'image écolo qu'on aime à leur prêter, les puces électroniques sont issues d'un extractivisme forcené et de pratiques coloniales. Elles parcourent en outre des centaines de milliers de kilomètres avant de finir dans nos objets quotidiens. Ce livre collectif est issu d'un colloque international tenu dans le cadre de la lutte du collectif STopMicro. Contributions d'Azul Blaseotto, Fairphone, Marc Fafard, Génération Lumière, Fabien Lebrun, Minas não sim à Vida, Roger Moreau, Stop Mines 03, Tesla Stoppen ! et Hélène Tordjman. Préface de Celia Izoard.

Par StopMicro
Chez Le monde à l'envers

|

Auteur

StopMicro

Editeur

Le monde à l'envers

Genre

Actualité médiatique internati

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Anatomie d'une puce

StopMicro

Paru le 07/05/2026

246 pages

Le monde à l'envers

12,00 €

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Scannez le code barre 9791091772631
9791091772631
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