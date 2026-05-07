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Munich En quelques jours 3ed

Planet Lonely

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Lonely Planet : un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Munich Le meilleur de Munich en un clin d'oeil : la Résidence, la Marienplatz, le quartier des musées de Kunstareal, le Jardin anglais, le musée de la Ville... tous les sites majeurs décryptés et des conseils d'expert pour tirer le meilleur parti de ses visites. Un découpage de la ville en 5 quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables (monuments, musées, parcs...), une suggestion d'itinéraire et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Plusieurs itinéraires thématiques et promenades à pied : la vieille ville, hors des sentiers battus à Maxvorstadt, Haidhausen, le parc olympique... Des excursions : le château de Nymphenburg, Neuschwanstein le plus célèbre des châteaux de Louis II de Bavière, le camp de concentration de Dachau... Des pages consacrées à la célèbre Oktoberfest et plusieurs encadrés culturels et historiques pour mieux comprendre la ville et ses habitants. De nombreuses cartes et un plan détachable avec les principaux sites, un index des rues et un plan du métro pour faciliter les déplacements.

Par Planet Lonely
Chez edi8

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Auteur

Planet Lonely

Editeur

edi8

Genre

Europe

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Munich En quelques jours 3ed

Planet Lonely

Paru le 07/05/2026

160 pages

edi8

9,99 €

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