Un roman et une réflexion sur la colonisation du Maroc. Dans un petit village oublié au coeur du Haut-Atlas, deux policiers tentent de mener une enquête, mais se heurtent autant à la rudesse du climat qu'à la simplicité frustre des habitants. Tout en narrant leurs amusantes péripéties, Driss Chraïbi décrit le Maroc de l'après-décolonisation. Il dénonce, non sans ironie, la "crétinisation" du peuple par la "chefferie" et les dangers d'un "progrès" occidental qui tend à détruire les valeurs ancestrales de la société marocaine. L'incompréhension entre les représentants de l'Etat et la tribu berbère des Aït Yafelman conduit à une opposition frontale et, inexorablement, au dénouement fatal. Conçu d'une idée à l'été 1980, Une enquête au pays, paru moins d'un an plus tard, est empli de descriptions et de réflexions témoignant de la modernité visionnaire de l'auteur. "Driss Chraïbi : un hymne au peuple marocain". Salim Jay, Le Quotidien de Paris "Par son mélange de poésie intense et d'ironie dialectique, Une enquête au pays nous invite à une réfléxion essentielle sur notre temps". Bertrand Poirot-Delpech, Le Monde Driss Chraïbi (1926-2007) est né au Maroc puis s'est installé en France en 1945. Il s'impose dès son premier roman, Le passé simple, comme l'un des plus grands auteurs maghrébins d'expression française. Il est le premier auteur marocain d'héritage arabe à s'intéresser à la culture et à l'histoire amazighe. Les deux romans qui composent la suite de la trilogie berbère, La Mère du Printemps et Naissance à l'aube, sont disponibles chez Points, ainsi que les enquêtes de l'inspecteur Ali, dont Une place au soleil, L'inspecteur Ali à Trinity College et L'inspecteur Ali et la C. I. A. Driss Chraïbi a reçu le Prix de l'Afrique méditerranéenne pour l'ensemble de son oeuvre en 1973 et le Prix de l'amitié franco-arabe en 1981.