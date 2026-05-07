Comprendre l'holacracy

L'holacratie est à la fois célébrée comme une alternative innovante au management hiérarchique et critiquée pour ses limites opérationnelles ou culturelles. Pratiquée et analysée depuis plus de quinze ans, elle continue de susciter débats et controverses. Mais que change-t-elle réellement dans l'exercice du pouvoir ? Que produit-elle concrètement dans les organisations qui la pratiquent au quotidien ? Cet ouvrage offre des clés de compréhension et des pistes concrètes pour faire évoluer les modèles de gouvernance des entreprises. S'appuyant sur une solide expérience de terrain et d'analyse, les auteurs explorent les promesses et les angles morts de cette forme d'auto-organisation. Ils proposent une lecture structurée qui dépasse les jugements simplificateurs. Ni guide de mise en oeuvre ni manifeste, ce livre s'adresse aux dirigeants, responsables RH, consultants et chercheurs qui souhaitent réfléchir à l'évolution des pratiques managériales et de l'organisation du travail.