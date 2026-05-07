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Atlas historique de la mer

Christian Grataloup, Jean de Préneuf

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La mer fut le premier horizon de l'humanité. C'est aussi par elle que l'Homo sapiens peupla l'intégralité du globe, jusqu'à l'Australie et les archipels du Pacifique. Les océans Atlantique, Pacifique, Indien, les mers Méditerranée, du Nord ou de Chine forment un tout. Un théâtre de circulations, de rivalités, de conquêtes et d'explorations. Du commerce antique aux routes de la mondialisation, des galères aux porte-conteneurs, des pirates aux marines de guerre, la mer est le grand accélérateur des échanges, des migrations et des conflits. Elle est aussi un espace de savoir : construction navale, cartographie, instruments et techniques de navigation. A travers 200 cartes et infographies, cet atlas retrace la grande aventure maritime de l'humanité. Un ouvrage à la croisée de l'histoire, de la géographie et des sciences, pour comprendre comment la mer a fait le monde, et continue de le transformer.

Par Christian Grataloup, Jean de Préneuf
Chez Editions Les Arènes

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Auteur

Christian Grataloup, Jean de Préneuf

Editeur

Editions Les Arènes

Genre

Atlas historiques

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Atlas historique de la mer

Christian Grataloup, Jean de Préneuf

Paru le 07/05/2026

220 pages

Editions Les Arènes

25,00 €

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Scannez le code barre 9791037513762
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