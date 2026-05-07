Atlas historique de la mer

La mer fut le premier horizon de l'humanité. C'est aussi par elle que l'Homo sapiens peupla l'intégralité du globe, jusqu'à l'Australie et les archipels du Pacifique. Les océans Atlantique, Pacifique, Indien, les mers Méditerranée, du Nord ou de Chine forment un tout. Un théâtre de circulations, de rivalités, de conquêtes et d'explorations. Du commerce antique aux routes de la mondialisation, des galères aux porte-conteneurs, des pirates aux marines de guerre, la mer est le grand accélérateur des échanges, des migrations et des conflits. Elle est aussi un espace de savoir : construction navale, cartographie, instruments et techniques de navigation. A travers 200 cartes et infographies, cet atlas retrace la grande aventure maritime de l'humanité. Un ouvrage à la croisée de l'histoire, de la géographie et des sciences, pour comprendre comment la mer a fait le monde, et continue de le transformer.