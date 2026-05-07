Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Si je t'écris…

Zabus, Bodart

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En relouant la maison de vacances de ses 10 ans, alors qu'il est maintenant adulte et père de famille, Louis pensait rejoindre d'heureux souvenirs. Mais, replongé dans les lieux du passé, il va réaliser à quel point cette semaine avait été un moment essentiel pour lui. Les derniers jours de son enfance. Une semaine d'été seventies où, entre les rires, la plage et le soleil, il avait pu vivre cette résilience qui a construit l'adulte qu'il est devenu. Emouvante, nostalgique et drôle, la reconstitution de vacances en bord de mer dans les années 70 par Denis Bodart et Vincent Zabus nous emmène dans les profondeurs de l'âme humaine. Un de ces moments suspendus où l'enfance cède le pas à l'âge adulte, et où derrière l'anecdote se joue des émotions qui parlent de notre humanité. Un récit qui touchera votre coeur et votre humanité.

Par Zabus, Bodart
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Zabus, Bodart

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Si je t'écris… par Zabus, Bodart

Commenter ce livre

 

Si je t'écris…

Zabus, Bodart

Paru le 07/05/2026

80 pages

Editions Dupuis

19,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791034752317
9791034752317
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.