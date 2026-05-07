Si je t'écris…

En relouant la maison de vacances de ses 10 ans, alors qu'il est maintenant adulte et père de famille, Louis pensait rejoindre d'heureux souvenirs. Mais, replongé dans les lieux du passé, il va réaliser à quel point cette semaine avait été un moment essentiel pour lui. Les derniers jours de son enfance. Une semaine d'été seventies où, entre les rires, la plage et le soleil, il avait pu vivre cette résilience qui a construit l'adulte qu'il est devenu. Emouvante, nostalgique et drôle, la reconstitution de vacances en bord de mer dans les années 70 par Denis Bodart et Vincent Zabus nous emmène dans les profondeurs de l'âme humaine. Un de ces moments suspendus où l'enfance cède le pas à l'âge adulte, et où derrière l'anecdote se joue des émotions qui parlent de notre humanité. Un récit qui touchera votre coeur et votre humanité.