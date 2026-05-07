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Kindergarten Wars Tome 14

You Chiba

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Découvrez la maternelle la plus sécurisée du monde et ses enseignants au tempérament... explosif ! Les choses ont enfin progressé entre les deux tourtereaux de la maternelle Black ! Seulement, l'évolution de cette relation pose un nouveau problème à Rita, qui craint désormais de perdre l'élu de son coeur... Hélas, les peurs de la jeune femme se concrétisent : Doug est grièvement blessé par Léo lors d'une nouvelle attaque contre l'école. La Sorcière, sous le choc, laisse alors libre cours à son désir de vengeance ! Travailler avec des enfants n'est pas de tout repos ! Entre deux activités toboggan, il ne faut pas oublier de s'occuper des kidnappeurs et autres tueurs à gages... Avec son mélange détonant d'humour, d'action et de romance, Kindergarten Wars est une véritable récré, les cocktails molotov en plus !

Par You Chiba
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

You Chiba

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Shonen/garçon

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Kindergarten Wars Tome 14

You Chiba trad. Damien Guinois

Paru le 07/05/2026

200 pages

Editions Ki-oon

7,95 €

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Scannez le code barre 9791032724033
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