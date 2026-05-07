Kindergarten Wars Tome 3

Offre découverte à 3 euros, dans la limite des stocks disponibles. Même fabrication que l'édition courante ! Découvrez la maternelle la plus sécurisée du monde et ses enseignants au tempérament... explosif ! Pour Rita, ancienne tueuse à gages de légende, pas facile de mettre la main sur un petit copain beau gosse tout en prenant soin des enfants de la classe Pissenlit... d'autant que la dernière recrue de la maternelle Black, Hana Bradley, fille d'un célèbre clan d'assassins, a sollicité l'aide de ses collègues pour sauver la vie de son frère. Mais alors que Doug et Rita débarquent à l'endroit indiqué, la jeune fille se retourne contre eux et les attaque ! Elle semble avoir passé un accord avec sa famille... Le duo d'instituteurs arrivera-t-il à s'en sortir face à une ennemie aussi puissante ? Travailler avec des enfants n'est pas de tout repos ! Entre deux activités toboggan, il ne faut pas oublier de s'occuper des kidnappeurs et autres tueurs à gages... Avec son mélange détonant d'humour, d'action et de romance, Kindergarten Wars est une véritable récré, les cocktails molotov en plus !