Cahier d'enquête Spy x Family

Parviendrez-vous à résoudre des enquêtes haletantes auprès des espions de Spy x Family avec ce cahier d'enquêtes ? Retrouvez dans ce cahier de vacances 50 missions inédites inspirées de la série Spy x Family ! Entraînez-vous grâce à des jeux et des énigmes avant de vous plonger dans chacune des nouvelles aventures, puis laissez-vous guider par le cahier et par vos héros Loid, Yor ou encore Anya pour avancer pas à pas dans la résolution ! Il vous faudra étudier les indices, repérer les témoignages discordants, noter les alibis, et surtout garder votre sang-froid pour mener à bien ces mystères dans la ville fictive de Berlint. Serez-vous à la hauteur de l'esprit rocambolesque de Spy x Family, entre missions d'espionnage, combats d'assassins et situations familiales délirantes ? Avec des jeux, des énigmes, et les solutions à la fin du cahier ! Cahier de vacances pour adultes fans d'action, d'humour et d'espionnage, et pour tous les fans de Spy x Family ! Dans la même collection : Cahier d'enquêtes de Franck Thilliez Cahier d'enquêtes du comte de Monte-Cristo Cahier d'enquêtes de Sherlock Holmes Cahier d'enquêtes d'Arsène Lupin