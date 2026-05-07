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Le Maître du Réseau

Octavia E. Butler

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Des siècles après la pandémie, les Patternists ont soumis le reste de l'humanité grâce au Motif, gigantesque réseau dont chaque maître télépathe est à la fois l'interprète et l'émetteur. Mais cet équilibre est menacé. Le Maître du Réseau se meurt. Entre ses héritiers s'engage une guerre féroce pour conquérir la puissance ultime. Dernier volet de la série Patternist, Le Maître du Réseau est un magnifique roman sur les inégalités, l'oppression et la résistance mais aussi l'entraide. Romancière et nouvelliste américaine visionnaire née à Pasadena, Octavia E. Butler (1947-2006) fut lauréate des prix Hugo et Nebula pour ses fictions, du prix Genius de la Fondation MacArthur et du GPI Prix Spécial pour la trilogie Xenogenesis. L'oeuvre de l'autrice a été célébrée par les Trophées de l'édition 2026.

Par Octavia E. Butler
Chez Au Diable Vauvert

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Auteur

Octavia E. Butler

Editeur

Au Diable Vauvert

Genre

Science-fiction

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Le Maître du Réseau

Octavia E. Butler trad. Odile Ricklin, Christophe Siébert, Odile Sabathé-Ricklin

Paru le 07/05/2026

272 pages

Au Diable Vauvert

23,00 €

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