Apolline a trente-neuf ans et demi. Célibataire depuis quelques mois à la suite d'une trahison inattendue, elle avance portée par des repères essentiels. Lulu, son chien, égaye ses journées, tandis que Cédric, son meilleur ami, et sa famille constituent un socle rassurant. Ambitieuse et organisée, Apolline pense avoir trouvé son équilibre. Seulement, derrière cette apparente maîtrise, des fissures se dessinent. Ce qui a longtemps été enfoui refait surface lentement, insidieusement, comme un volcan prêt à laisser s'échapper sa lave, goutte après goutte.