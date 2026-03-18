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#Roman francophone

Apolline

Aure Nugoli

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Apolline a trente-neuf ans et demi. Célibataire depuis quelques mois à la suite d'une trahison inattendue, elle avance portée par des repères essentiels. Lulu, son chien, égaye ses journées, tandis que Cédric, son meilleur ami, et sa famille constituent un socle rassurant. Ambitieuse et organisée, Apolline pense avoir trouvé son équilibre. Seulement, derrière cette apparente maîtrise, des fissures se dessinent. Ce qui a longtemps été enfoui refait surface lentement, insidieusement, comme un volcan prêt à laisser s'échapper sa lave, goutte après goutte.

Par Aure Nugoli
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Aure Nugoli

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Apolline

Aure Nugoli

Paru le 18/03/2026

180 pages

Le Lys Bleu

19,50 €

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Scannez le code barre 9791043704468
9791043704468
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