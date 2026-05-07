Les Maîtres-feu

Sur Dante, sa volcanique planète, un jeune saurien s'est mis en route à l'aube malgré le séisme qui menace. Dans une enclave humaine, Jordane vient d'apprendre la mort d'un père tyrannique dont le seul mérite fut de lui apprendre l'oï-tîkien. Elle fuit en orthoptère dans l'espoir de rejoindre sa planète natale. La violence de l'éruption bouleverse leurs trajectoires et les précipite face-à-face. L'Oï-Tîkî est tenté de ne faire qu'une bouchée de l'adolescente, mais voici qu'elle s'adresse à lui dans sa langue. Une étonnante aventure commence... La réédition révisée d'un classique anti-colonialiste paru en 1983. Autrice incontournable de l'imaginaire français, JOËLLE WINTREBERT a reçu le Grand prix de l'Imaginaire en 1989 pour Le Créateur chimérique, le prix Rosny Aîné en 2003 pour Pollen, le prix Cyrano en 2017, le prix Extraordinaire du festival des Utopiales en 2021, le prix Ayerdhal en 2022 et l'European Grand Master Award en 2025.