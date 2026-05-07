Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

L'oeil de cuivre

Panagiotis Agapitos

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Empire byzantin, janvier 833. Mandaté par l'empereur Théophile, Léon le protospathaire ("premier porte-glaive"), arrive à Thessalonique pour enquêter sur les affaires de l'archevêque. La ville, engourdie par le froid, est emplie de rumeurs. Au palais du gouverneur, à l'archevêché ou parmi les plus fortunés, les complots s'insinuent comme les reptiles dans des canalisations. Les couvents, où l'on révère les icônes malgré l'interdiction officielle, sont le refuge de femmes meurtries mais décidées. La cité est hantée par un répugnant "fou de Dieu", qui ne s'exprime qu'à travers les paroles des Psaumes. A peine Léon arrive-t-il qu'il trouve le gouverneur assassiné. La propre femme de celui-ci s'accuse du crime, mais le protospathaire n'y croit pas. Il se met en devoir de rétablir la justice.

Par Panagiotis Agapitos
Chez Anacharsis

|

Auteur

Panagiotis Agapitos

Editeur

Anacharsis

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'oeil de cuivre par Panagiotis Agapitos

Commenter ce livre

 

L'oeil de cuivre

Panagiotis Agapitos trad. Constantin Kaïtéris

Paru le 07/05/2026

314 pages

Anacharsis

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791027905164
9791027905164
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.