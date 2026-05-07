Petit éloge de la fête

"A bien y penser, une fête ressemble beaucoup à un récit. Certains moments nous traversent sans laisser de trace, d'autres s'impriment pour toujours, sans que l'on sache pourquoi. Ce livre aimerait ressembler à cela. Un endroit où l'on croise des idées comme on croise des gens, où l'on s'attarde un peu, où l'on se reconnaît souvent". Si la fête est synonyme de musique, de danse, de rencontres et de lâcher-prise, son essence se trouve surtout dans cet instant où l'on se sent enfin à sa place, où l'on n'a plus besoin de jouer un rôle. Une soirée jusqu'à l'aube en boîte de nuit, un fest-noz breton ou une pizza party - qui manque toujours de piment, selon l'auteur - sont autant de variations d'un même élan de convivialité, de cette joie partagée qui nous élève au-dessus du quotidien. Avec un regard vif, drôle et lucide, Sacha Naigard célèbre ces moments suspendus et nous rappelle qu'une fête, au fond, n'est pas faite pour durer mais pour apprendre à vibrer ensemble. A la question "Quelle est la première chose que vous faites le matin ? " , Sacha Naigard n'a qu'une réponse : "Je me couche". Batteur du groupe de rock Second Sex créé avec son frère et deux amis de lycée, il a découvert à l'adolescence le monde de la nuit. Adulte, il a pris la sage résolution de faire de la fête son métier en devenant DJ, activité qu'il conjugue avec le journalisme et la production audiovisuelle.