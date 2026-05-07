L'Eté où j'ai (enfin) eu chaud

Noa passe toutes ses vacances chez Solange et Fulbert, un couple de retraités qui devient famille d'accueil le temps des étés. Là-bas, c'est un refuge pour Noa, le seul endroit où il a enfin le coeur au chaud. Il y vit sa vie rêvée, entre pieds nus dans l'herbe, cabane à fabriquer et histoires du soir qu'il écoute, blotti dans les bras douillets de Solange. Noa aime la mare en particulier, et tous ses petits habitants, à pattes et à ailes. Il leur construit un refuge pour les mettre à l'abri et pouvoir les observer. Le jour où il recueille un oisillon tombé du nid, Noa va devoir s'occuper d'un plus petit et plus abandonné que lui... Dans la chaleur de l'été, auprès d'adultes qui prennent soin de lui, sa vie pourrait bien changer. Avec ce texte drôle et touchant, Hervé Giraud renoue avec un thème qui lui est cher et est malheureusement plus que jamais d'actualité : la protection de l'enfance. Magnifié par les joyeuses peintures à l'aquarelle d'Aurélie Castex, ce "Grand bain" vient rejoindre notre belle collection de romans illustrés pour les 8-10 ans !