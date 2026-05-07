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#Album jeunesse

Entre deux rives

Anne-Fleur Multon, Clémence Sauvage

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Un jour, une fillette découvre un petit trou dans sa maison qui chaque jour, s'agrandit. Le plus embêtant c'est quand des choses tombent dedans. Mais pourquoi Ma' et Moune font comme si elles ne le voyaient pas ? Et surtout pourquoi ne le réparent-elle pas ? Un album aux couleurs vives et joyeuses qui parle de la séparation de deux mamans vue par les yeux de leur petite fille, mais surtout d'amour, de courage et de résilience.

Par Anne-Fleur Multon, Clémence Sauvage
Chez Seuil jeunesse

|

Auteur

Anne-Fleur Multon, Clémence Sauvage

Editeur

Seuil jeunesse

Genre

Seuil

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Entre deux rives

Anne-Fleur Multon, Clémence Sauvage

Paru le 07/05/2026

48 pages

Seuil jeunesse

15,90 €

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Scannez le code barre 9791023521764
9791023521764
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