Entre deux rives

Un jour, une fillette découvre un petit trou dans sa maison qui chaque jour, s'agrandit. Le plus embêtant c'est quand des choses tombent dedans. Mais pourquoi Ma' et Moune font comme si elles ne le voyaient pas ? Et surtout pourquoi ne le réparent-elle pas ? Un album aux couleurs vives et joyeuses qui parle de la séparation de deux mamans vue par les yeux de leur petite fille, mais surtout d'amour, de courage et de résilience.