Un album intime et guidé qui accompagne grand-père dans le récit de sa vie, de son enfance à aujourd'hui. Page après page, des questions inspirantes l'invitent à partager ses souvenirs, ses anecdotes, ses valeurs et les moments qui ont marqué son histoire. Pensé comme un véritable journal de transmission, ce livre offre aussi de larges espaces pour écrire, coller des photos et conserver des histoires familiales uniques. Un objet chargé d'émotion qui renforce les liens entre générations et devient un héritage à transmettre aux enfants et petits-enfants.