Le Grand Pest Hôtel

Au Grand Pest Hôtel, c'est l'effervescence ! La fin de saison approche et tout doit être prêt pour la grande fête du printemps. Monsieur Samsa le concierge, Lepki le lombric et Ghislaine la luciole s'affairent entre une pièce montée en retard et un orchestre introuvable. Mais quand un code pourpre est déclenché - les boiseries du grand jardin ont été grignotées ! - la panique s'installe. L'équipe de choc n'a plus qu'une mission : retrouver le coupable avant qu'il ne soit trop tard !