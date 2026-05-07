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Transit

Valérie Dussault

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Une meilleure digestion pour une santé optimale ! Grâce à son expertise reconnue en alimentation fonctionnelle et à sa solide expérience en nutrition clinique, Valérie Dussault offre des explications claires et des solutions pratiques pour soulager les troubles digestifs, optimiser l'absorption des nutriments et rééquilibrer l'intestin. Son livre aide à comprendre l'importance du microbiote intestinal, à démystifier les intolérances alimentaires et à mieux gérer les déséquilibres digestifs. Riche en illustrations, cet ouvrage est un guide éducatif idéal pour toute personne souhaitant reprendre le contrôle de sa santé digestive par l'alimentation.

Par Valérie Dussault
Chez TRECARRE (EDITIONS)

|

Auteur

Valérie Dussault

Editeur

TRECARRE (EDITIONS)

Genre

Autres maux

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Transit

Valérie Dussault

Paru le 07/05/2026

270 pages

TRECARRE (EDITIONS)

22,90 €

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Scannez le code barre 9782895689140
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