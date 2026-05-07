Une meilleure digestion pour une santé optimale ! Grâce à son expertise reconnue en alimentation fonctionnelle et à sa solide expérience en nutrition clinique, Valérie Dussault offre des explications claires et des solutions pratiques pour soulager les troubles digestifs, optimiser l'absorption des nutriments et rééquilibrer l'intestin. Son livre aide à comprendre l'importance du microbiote intestinal, à démystifier les intolérances alimentaires et à mieux gérer les déséquilibres digestifs. Riche en illustrations, cet ouvrage est un guide éducatif idéal pour toute personne souhaitant reprendre le contrôle de sa santé digestive par l'alimentation.