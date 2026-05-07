Le destin oublié d'un général de la Révolution et de l'Empire. Raconter la vie de Sébastien Ruby, c'est revenir en plein coeur de la Révolution française et de l'aventure épique du Premier Empire. Soldat de la monarchie, officier de la République, général de Napoléon, combattant de longues marches depuis la France à la Suisse en passant par l'Allemagne, ce soldat né dans la Champagne berrichonne fut animé par un seul sentiment, servir son pays. Largement éclipsé par son camarade qui accompagna l'empereur déchu à Sainte-Hélène, Henri-Gatien Bertrand, cette biographie permettra aux lecteurs de découvrir le destin d'un général de l'ombre profondément républicain mais qui finit par admirer le génie militaire de Napoléon Bonaparte. C'est aussi un homme profondément humain, dévasté par la mort de son épouse, que ce livre propose de replacer sur le banc des grands généraux français.