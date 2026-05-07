Super pop-up Mer

Plonge dans l'univers fascinant de la mer grâce à ce livre pop-up spectaculaire ! A chaque page, de superbes illustrations prennent vie en volume pour faire découvrir les animaux marins, les fonds océaniques et leurs incroyables secrets. Conçu pour émerveiller les enfants, ce livre stimule la curiosité, l'imagination et l'envie d'apprendre tout en s'amusant. Les pop-up solides et les scènes animées offrent une expérience de lecture immersive et interactive, idéale pour partager un moment de découverte en famille.