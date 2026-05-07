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#Album jeunesse

Super pop-up Mer

David Hawcock

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Plonge dans l'univers fascinant de la mer grâce à ce livre pop-up spectaculaire ! A chaque page, de superbes illustrations prennent vie en volume pour faire découvrir les animaux marins, les fonds océaniques et leurs incroyables secrets. Conçu pour émerveiller les enfants, ce livre stimule la curiosité, l'imagination et l'envie d'apprendre tout en s'amusant. Les pop-up solides et les scènes animées offrent une expérience de lecture immersive et interactive, idéale pour partager un moment de découverte en famille.

Par David Hawcock
Chez Nuinui jeunesse

|

Auteur

David Hawcock

Editeur

Nuinui jeunesse

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Super pop-up Mer

David Hawcock

Paru le 13/05/2026

20 pages

Nuinui jeunesse

12,90 €

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Scannez le code barre 9782889575053
9782889575053
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