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#Roman francophone

Campagne perdue

Gustave Roud

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Publié au printemps 1972, "Campagne perdue" est le dernier livre de Gustave Roud (1897-1976). Pour le composer, le poète rassemble et agence des textes qu'il a écrits tout au long d'un demi-siècle, "le temps pour l'ancien monde paysan de n'être plus" . En témoignant du basculement d'un univers dans la modernité, ces pages font au passage l'inventaire de certaines lumières, certains visages, que le poète a voulu sauver à tout prix. "Regardé avec lui les arbres du verger, les jeunes cerises. Cette épaule où parfois ma main se posait, c'est la seule terre humaine où je touche, mon seul port ici-bas". Préface de Tanguy Viel

Par Gustave Roud
Chez Editions Zoé

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Auteur

Gustave Roud

Editeur

Editions Zoé

Genre

Littérature française

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Campagne perdue

Gustave Roud

Paru le 07/05/2026

128 pages

Editions Zoé

9,50 €

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