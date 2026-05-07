Ces mots qui font peur

Analyser et décrypter, de manière sémiologique, les mots qui font l'actualité médiatique et sont au centre des représentations collectives. Faits pour faire effet dans l'espace médiatique, ils contiennent de quoi nous faire peur, nous empêcher de prendre de la distance calmement, d'envisager un avenir positif. L'analyse mettra en valeur les biais construits par le discours et donnera des moyens d'y résister. Le livre sera orienté vers le lecteur : cherchant à lui transmettre en particulier le sens positif caché dans les mots, un savoir que l'histoire sémantique tient à notre disposition. Le style sera celui de la chronique : textes vifs, faciles à lire, harmonisant profondeur et légèreté. -------- Il est clair que nous vivons dans une société d'images. La grande masse des contenus numériques est composée de photos et vidéos. Nos rues, nos campagnes sont tapissées d'affiches, de publicités, de visages planétaires. Toutefois, dans ce contexte, les mots gardent toute leur force et même l'augmentent. C'est bien l'expression Make America great again, siglée MAGA, qui a fait gagner Donald Trump. "Liberté' peut provoquer des révolutions. " Europe ", des désirs de migrer. " Famille ", des rêves de stabilité. " Amour ", des désirs d'aventures... Dans notre époque, très instable, qui hésite entre progrès technologique et régression violente, beaucoup de ces termes sont inquiétants. De " Chaos " à " Burn out ", de " Guerre " à " IA ", en passant par " Décivilisation" ou " Homme déconstruit ", tous à leur façon, grandiose ou intime, sont de navrants conducteurs d'angoisse. Il est donc urgent de les désamorcer. Nous devons rectifier certains malentendus, refuser des imaginaires imposés, redécouvrir des sens oubliés, bref nous réancrer dans un langage vivant, stimulant, aidant. Proposée par une sémiologue engagée dans cette résistance aux mots anxiogènes, ce petit livre servira de guide de survie dans le grand aquarium médiatique. Les mots peuvent nous faire peur, mais nous pouvons leur résister !