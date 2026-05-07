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#Roman francophone

Ainsi parlait George Sand

George Sand

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" En 1830, Aurore Dupin rejoint Paris afin d'échapper aux violences de son mari. C'est après la révolution de Juillet qu'elle publie son premier roman, sous le pseudonyme de George Sand. Cette grande amoureuse collectionne les amants et amantes, comme Alfred de Musset ou son avocat. Elle défend l'égalité des sexes". Tel était le synopsis de la série-événement sortie en 2025 sous le titre : La Rebelle : Les Aventures de la jeune George Sand. Nine d'Urso, brillante normalienne et mannequin comme sa mère, Inès de la Fressange, muse de Chanel et de Karl Lagerfeld, donnait au rôle de George Sand sa beauté androgyne et sa présence magnétique. Car George Sand n'en finit pas d'intéresser et d'étonner : sa personnalité comme son oeuvre offrent des facettes aussi inépuisables que son destin a été exceptionnel : "Née dans une mansarde, écrit-elle, j'ai commencé par la misère, la vie errante et pénible des camps, le désordre d'une existence folle, aventureuse, pleine d'enthou-siasme et de souffrances". et ailleurs : "Le sang des rois se trouva mêlé dans mes veines au sang des pauvres et des petits". Sa correspondance couvre des milliers de pages, souvent passionnantes comme celle qu'elle a eu avec Flaubert. "L'amour bouillonne en moi, écrit-elle, comme la sève de vie dans l'univers". Une telle puissance de vie et de création, à qui d'autre la comparer qu'à celle d'un Alexandre Dumas. A quand George Sand au Panthéon ?

Par George Sand
Chez Arfuyen

|

Auteur

George Sand

Editeur

Arfuyen

Genre

Littérature française

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Ainsi parlait George Sand

George Sand

Paru le 07/05/2026

192 pages

Arfuyen

14,00 €

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