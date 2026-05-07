Théologie et utopie

"Pour ce que tu appelles de tes veux, le souci de "préserver ce que nous avons en commun", on y pourvoit actuellement, pour autant que je puisse en juger, encore bien mieux qu'il y a vingt-cinq ans. Disant cela, je ne pense pas à nous, mais aux manifestations de l'esprit du temps qui a marqué le paysage désertique de notre époque de signes sur lesquels les vieux Bédouins que nous sommes ne se trompent pas. Si triste qu'il soit de ne pouvoir converser ensemble, j'ai pourtant le sentiment que les circonstances ne me privent pas de disputes aussi enflammées que celles qui, de loin en loin, s'élevaient entre nous. Cela n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et peut-être même est-il bon d'être séparé par un petit océan, lorsque vient le moment de se tomber spirituellement dans les bras l'un de l'autre", écrit Walter Benjamin à Gershom Scholem dans sa dernière lettre du 11 janvier 1940. Notre édition comprend toutes les lettres écrites entre 1932 et 1940 que Scholem avait pu rassembler après la découverte dans les années 1960 d'archives miraculeusement sauvées de la destruction. Correspondance exemplaire d'une 'amitié stellaire', elle apporte un éclairage déterminant sur l'oeuvre de Benjamin qu'on ne cesse de re-découvrir, et confirme le statut pleinement philosophique et politique de Scholem, par-delà son activité d'historien de la mystique juive.