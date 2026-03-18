Le soleil se relèvera-t-il un jour ? Sur l'échafaud, la dernière enchanteresse d'Ilios maudit le royaume et son époux, un roi indigne de ses ambitions qui l'a condamnée à mort. Elle en fait la promesse, le monde sera plongé dans une nuit éternelle. Pire, elle fait de sa descendante la clé de voûte de la malédiction : seule la princesse Mirabilis peut ramener l'astre du jour. Pour cela, elle devra tomber éperdument amoureuse. Mais les semaines passent et son coeur reste de marbre. Les deux royaumes frontaliers entrent en guerre, les ressources s'amenuisent, les révoltes embrasent les campagnes. Loukas, prince héritier d'Afthonia n'a d'autre choix que d'ouvrir les négociations pour tenter de sauver ce qu'il reste de son peuple. À la seconde où les futurs souverains se rencontrent, le temps se suspend... mais le soleil ne se lève pas. La prophétie aurait-elle mal été comprise ? L'enchanteresse avait-elle plusieurs coups d'avance ? Qui y gagne à laisser s'étendre la Nuit Éternelle ? Impossible de continuer à naviguer à l'aveugle au cour de royaumes au bord du précipice. Et quand les siens la trahissent, Mirabilis doit choisir : survivre ou céder aux sombres volontés de son père.