Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Le poison de la reconnaissance

Benoît Heilbrunn

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si la reconnaissance, loin de nous émanciper, était devenue le poison le plus subtil du capitalisme contemporain ? Ce qui est désormais un diktat - dans une course effrénée aux likes, aux followers, au personal branding - nous enferme dans une spirale infinie de validation sociale, nous transforme en marchandise, alimente l'envie et la rivalité, et génère une souffrance sans fin. Démontant les ressorts de ce phénomène, cet essai critique, philosophique et sociologique analyse les différentes facettes d'une quête devenue le moteur du capitalisme, et invite à réapprendre à exister sans tomber dans ce piège.

Par Benoît Heilbrunn
Chez Editions de l’Aube

|

Auteur

Benoît Heilbrunn

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Sociologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le poison de la reconnaissance par Benoît Heilbrunn

Commenter ce livre

 

Le poison de la reconnaissance

Benoît Heilbrunn

Paru le 07/05/2026

170 pages

Editions de l’Aube

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782815972130
9782815972130
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.