Le poison de la reconnaissance

Et si la reconnaissance, loin de nous émanciper, était devenue le poison le plus subtil du capitalisme contemporain ? Ce qui est désormais un diktat - dans une course effrénée aux likes, aux followers, au personal branding - nous enferme dans une spirale infinie de validation sociale, nous transforme en marchandise, alimente l'envie et la rivalité, et génère une souffrance sans fin. Démontant les ressorts de ce phénomène, cet essai critique, philosophique et sociologique analyse les différentes facettes d'une quête devenue le moteur du capitalisme, et invite à réapprendre à exister sans tomber dans ce piège.