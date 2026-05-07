Les Mystères de l'Aubrac

Sous un ciel immense, l'Aubrac fascine et éblouit... par sa beauté sauvage qui suspend le temps, par ses paysages infinis... Une magie qui opère de bien des façons : au rythme des randonneurs allant vers Compostelle, par la joie des gourmands qui finissent leur assiette d'aligot, par l'émotion donnée par une croix de pierre surplombant un lac ou lors des montées à l'estive des troupeaux. Vous découvrirez ici les mystères, traditions et légendes qui forgent le caractère de ce territoire, ceux qui y ont laissé leur empreinte, et tout ce qui en fait la spécificité. A la fois simple, authentique et intense, l'Aubrac est une expérience à part à découvrir entre ces pages...