Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Les Mystères de l'Aubrac

Daniel Brugès

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sous un ciel immense, l'Aubrac fascine et éblouit... par sa beauté sauvage qui suspend le temps, par ses paysages infinis... Une magie qui opère de bien des façons : au rythme des randonneurs allant vers Compostelle, par la joie des gourmands qui finissent leur assiette d'aligot, par l'émotion donnée par une croix de pierre surplombant un lac ou lors des montées à l'estive des troupeaux. Vous découvrirez ici les mystères, traditions et légendes qui forgent le caractère de ce territoire, ceux qui y ont laissé leur empreinte, et tout ce qui en fait la spécificité. A la fois simple, authentique et intense, l'Aubrac est une expérience à part à découvrir entre ces pages...

Par Daniel Brugès
Chez Editions De Borée

|

Auteur

Daniel Brugès

Editeur

Editions De Borée

Genre

Auvergne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Mystères de l'Aubrac par Daniel Brugès

Commenter ce livre

 

Les Mystères de l'Aubrac

Daniel Brugès

Paru le 14/05/2026

296 pages

Editions De Borée

13,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782812940217
9782812940217
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.