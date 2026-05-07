Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Les filatures d'Irène Bouton

Thomas Martinetti

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un cosy mystery plein d'humour mené au pas de course par une jeune femme vive et attachante, jamais à bout de ressources ! Appelée en renfort sur le tournage d'une série à gros budget dans la région d'Annecy, Irène Bouton, costumière talentueuse, pensait n'y rester que quelques jours. Mais lorsqu'un fournisseur local est retrouvé mort dans son échoppe, les soupçons se portent sur elle. Déterminée à prouver son innocence, elle va consacrer toute son énergie et sa perspicacité à mener l'enquête dans ce village de montagne qui, derrière ses façades de carte postale, dissimule rancoeurs, rivalités et secrets inavouables. Irène comprend vite à quel point son métier et son expérience des tournages l'ont préparée à devenir une redoutable détective... Sans oublier sa trousse de couture qui fait d'elle un McGyver au féminin ! Indices emmêlés, alibis cousus de fil blanc, suspects qu'elle n'hésite pas à froisser, Irène va en voir de toutes les couleurs pour détricoter le crime !

Par Thomas Martinetti
Chez L'Archipel

|

Auteur

Thomas Martinetti

Editeur

L'Archipel

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Les filatures d'Irène Bouton par Thomas Martinetti

Commenter ce livre

 

Les filatures d'Irène Bouton

Thomas Martinetti

Paru le 07/05/2026

264 pages

L'Archipel

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782809853292
9782809853292
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.