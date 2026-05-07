Les filatures d'Irène Bouton

Un cosy mystery plein d'humour mené au pas de course par une jeune femme vive et attachante, jamais à bout de ressources ! Appelée en renfort sur le tournage d'une série à gros budget dans la région d'Annecy, Irène Bouton, costumière talentueuse, pensait n'y rester que quelques jours. Mais lorsqu'un fournisseur local est retrouvé mort dans son échoppe, les soupçons se portent sur elle. Déterminée à prouver son innocence, elle va consacrer toute son énergie et sa perspicacité à mener l'enquête dans ce village de montagne qui, derrière ses façades de carte postale, dissimule rancoeurs, rivalités et secrets inavouables. Irène comprend vite à quel point son métier et son expérience des tournages l'ont préparée à devenir une redoutable détective... Sans oublier sa trousse de couture qui fait d'elle un McGyver au féminin ! Indices emmêlés, alibis cousus de fil blanc, suspects qu'elle n'hésite pas à froisser, Irène va en voir de toutes les couleurs pour détricoter le crime !