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Génialement vôtre

Zidrou, Turk

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Le cap du 57e album marquera-t-il la fin de la patience de Basile ? Cette fois, l'infatigable disciple décide de faire grève ! Mais Léonard n'est pas du genre à se laisser arrêter ? : il déploie toute son ingéniosité pour empêcher son disciple de se reposer, multipliant les inventions et créant de nouveaux robots pour l'assister dans ses tâches quotidiennes. Jamais à court d'idées, le génie va même fonder l'ordre des Léonardins, réunissant les esprits inventifs dans un monastère, où la science règne en maître. Au terme de ces aventures mouvementées, Basile révélera un secret inattendu sur Léonard, bouleversant tout ce que l'on croyait savoir sur le génie...

Par Zidrou, Turk
Chez Le Lombard

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Auteur

Zidrou, Turk

Editeur

Le Lombard

Genre

Humour

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Génialement vôtre

Zidrou, Turk

Paru le 07/05/2026

48 pages

Le Lombard

12,95 €

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9782808215084
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