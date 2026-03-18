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#Roman francophone

Cleaning love

Fay M

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200 000 dollars en jeu. Jouer la petite amie d'une superstar... le feriez vous pour sauver votre famille ? Sultana élève seule ses petites soeurs depuis la mort de leur mère et peine à joindre les deux bouts, jusqu'au jour où elle décroche un job de femme de ménage dans un hôtel luxueux de New York. Au même moment, Jessie James, superstar au charme irrésistible, mais à l'image ternie par les scandales, doit redorer sa réputation. Leur solution : un contrat surprenant où Sultana devient sa fausse petite amie. Entre piques, confidences volées et attraction impossible à ignorer, ce qui devait rester un jeu se transforme en romance brûlante, où le Bronx et Manhattan se confrontent. Secrets, tabloïds et coeurs en jeu... il faudra choisir : se protéger... ou se brûler.

Par Fay M
Chez Butterfly éditions

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Auteur

Fay M

Editeur

Butterfly éditions

Genre

Romance sexy

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Cleaning love

Fay M

Paru le 18/03/2026

458 pages

Butterfly éditions

24,00 €

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9782376524168
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