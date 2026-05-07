Gorges et Vallée du Tarn

Plus de 15 jours de randonnée (310km) sur le GR® 736 qui accompagne la rivière Tarn du mont Lozère (départ de Villefort) jusqu'à Albi à travers le Parc national des Cévennes, les gorges du Tarn et les Grands Causses. Un itinéraire à la découverte de paysages exceptionnels : majestueux canyons, reliefs boisés des Cévennes, vastes plateaux des Grands Causses, ponts d'architecture remarquable (ponts de Quézac, pont Vieux d'Albi, viaduc de Millau...) et villages pittoresques (Peyre, Sainte-Enimie...) L'itinérance se termine à Albi, ville de patrimoine aux tons rose ou ocre selon la lumière.