Alcazaba, Plaza de la Constitución, Museo Picasso, Catedral de la Encarnación, bars à tapas et tablaos de flamenco, terrasses animées et glaciers, marché central et artisans, mais aussi balade à vélo, plages et chiringuitos le long de la côte jusqu'à Benalmádena : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi tous les musées, monuments, restos, boutiques et sorties localisés sur les cartes. - Des auteurs locaux qui connaissent intimement Malaga et vous en dévoilent les secrets. - Des idées pour découvrir la ville autrement + une balade à vélo à retrouver sur l'appli gratuite geovelo. Un guide unique : des cartes grand format dépliables par quartier. Toutes nos adresses géolocalisées sur l'appli mapstr.