Des espaces et des hommes

En 2006, la circulaire ministérielle n°2006-45 acte la transformation du foyer de travailleurs migrants (habitat postcolonial) en résidence sociale. Que recouvre cette disposition et quelles conséquences en découlent pour les usagers et les bailleurs sociaux ? Menée sur quatre années, cette recherche ethnographique analyse la transformation des foyers de travailleurs migrants. Dès lors que ceux-ci deviennent des résidences sociales organisées à partir d'espaces uniquement individuels, comment habiter ces lieux privatifs encadrés par de nouvelles contraintes ? Qu'en est-il de la vie collective ? Quelles sont les stratégies d'adaptation et de résistance mises en place par les habitant. es ? Dans une écriture très fluide, ce livre nous propose de découvrir au fil des chapitres les espaces et les pratiques habitantes. Il met en lumière le maintien d'une vie collective et l'existence d'une vie sociale complexe et inventive, qui tranche avec des discours publics souvent stigmatisants ou avec l'invisibilisation de cette forme d'habitat dans la ville. L'autrice insiste sur les capacités d'agir des migrants, avec et face aux gestionnaires, en dépit de faibles ressources et de fortes contraintes ; elle nourrit ainsi le débat sur l'articulation entre logiques de domination et résistances. L'enquête interroge également le rôle de l'architecture et celui des pouvoirs publics dans l'encadrement et l'éducation des populations habitantes. Elle éclaire l'actualité de la migration ouest-africaine et ses conditions résidentielles en France et dresse un bilan de cette politique de logement. Mêlant travail d'archives (plans de bâtiments, documents de construction, etc.), entretiens avec les professionnels (gérants des foyers/résidences, travailleurs sociaux, responsables techniques) et avec les habitants et habitantes de 17 logements, cette enquête porte sur trois cas d'étude localisés en Ile-de-France.