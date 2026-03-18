Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Essais

Inde du nord

Petit Futé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
NOUVELLE EDITION - Le guide essentiel pour découvrir l'Inde du Nord Entre temples majestueux, montagnes himalayennes et villes vibrantes, l'Inde du Nord offre un voyage riche en couleurs et en découvertes. Explorez ses traditions locales, ses paysages variés et son patrimoine culturel fascinant pour une immersion authentique et mémorable. Actualisé par nos experts Petit Futé, ce guide vous propose d'explorer l'Inde du Nord : - Des circuits à travers villes historiques, temples et parcs naturels : découvrez des itinéraires diversifiés, des lieux emblématiques comme Jaipur ou Varanasi aux sites méconnus, pour une expérience complète. - Un regard historique et culturel : plongez dans l'histoire de l'Inde du Nord, ses dynasties, son artisanat et ses festivals qui rythment la vie locale. - Des cartes, des adresses futées et nos coups de coeur : profitez de cartes détaillées, de bonnes adresses et d'idées pour sortir des sentiers battus et enrichir votre séjour. Un guide indispensable pour les voyageurs passionnés d'histoire, de culture et de nature, signé Petit Futé.

Par Petit Futé
Chez Nouvelles éditions de l'Université

|

Auteur

Petit Futé

Editeur

Nouvelles éditions de l'Université

Genre

Inde

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - La journée de l'inventivité en bibliothèque de Nouvelle-Aquitaine

Retrouver tous les articles sur Inde du nord par Petit Futé

Commenter ce livre

 

Inde du nord

Petit Futé

Paru le 18/03/2026

Nouvelles éditions de l'Université

6,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782305128573
9782305128573
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.