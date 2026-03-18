NOUVELLE EDITION - Le guide essentiel pour découvrir l'Inde du Nord Entre temples majestueux, montagnes himalayennes et villes vibrantes, l'Inde du Nord offre un voyage riche en couleurs et en découvertes. Explorez ses traditions locales, ses paysages variés et son patrimoine culturel fascinant pour une immersion authentique et mémorable. Actualisé par nos experts Petit Futé, ce guide vous propose d'explorer l'Inde du Nord : - Des circuits à travers villes historiques, temples et parcs naturels : découvrez des itinéraires diversifiés, des lieux emblématiques comme Jaipur ou Varanasi aux sites méconnus, pour une expérience complète. - Un regard historique et culturel : plongez dans l'histoire de l'Inde du Nord, ses dynasties, son artisanat et ses festivals qui rythment la vie locale. - Des cartes, des adresses futées et nos coups de coeur : profitez de cartes détaillées, de bonnes adresses et d'idées pour sortir des sentiers battus et enrichir votre séjour. Un guide indispensable pour les voyageurs passionnés d'histoire, de culture et de nature, signé Petit Futé.