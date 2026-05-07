Le goût des paradis artificiels

L'histoire de la drogue littéraire constitue une vaste constellation, avec ses recherches d'états intermédiaires et ses bouffées d'images vivantes. Ni abécédaire des stupéfiants, ni expédition sur les rives déjà arpentées des combustibles à rêves, cette anthologie puise dans les approches hors de contrôle, les altérateurs de conscience farfelus, les convictions délirantes et les pas de côté où la peur côtoie le rire, le fantastique ou la folie. L'artifice des paradis n'étant pas toujours celui des drogues, d'autres sources d'ivresse y trouvent également leur place, à l'instar des liqueurs alcooliques et des odeurs enivrantes. Promenade hallucinée en compagnie de Charles Baudelaire, Théophile Gautier, Karin Boye, Jean Cocteau, Daphne Du Maurier, Friedrich Glauser, Gustave Macé, Klaus Mann, Martin Suter, Jane de la Vaudère, et bien d'autres...