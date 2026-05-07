Petit guide de survie dans la jungle du développement personnel

Un livre incisif, drôle et percutant, pour ne plus s'égarer dans la jungle du développement personnel et spirituel Ce nouveau livre de Sandrine Gouraud s'adresse à un public qui n'en peut plus du développement personnel culpabilisant, perché ou déconnecté de la vraie vie. Ici, pas de promesses irréalistes, pas de discours extrême : Sandrine écrit comme elle parle à sa communauté, avec un ton clair, drôle, direct, et une capacité rare à expliquer des notions complexes de façon simple et accessible. Le livre répond à une demande croissante : du vrai, du concret, du compréhensible, pour des lecteurs qui veulent avancer avec des outils utiles, pas des injonctions. Il aborde les grandes questions qui traversent la vie quotidienne : la confiance, le changement, les filtres, l'engagement, la discipline, le pardon, les relations, les rêves... toujours avec humour, honnêteté et efficacité. Chaque question se termine par un soin rapide de déblocage et d'intégration. Ce livre fonctionne parce qu'il parle aux vrais gens, avec leurs vraies galères et leurs vraies questions.