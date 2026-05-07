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Les portes de l'amour

Vanessa Mielczareck, Brigitte Barberane

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Un superbe oracle sur l'Amour aux cartes chatoyantes et puissantes Ouvrez les Portes de l'Amour et laissez votre coeur révéler sa magie ! Cet oracle de 54 cartes vibratoires éveille en vous la puissance créatrice de l'Amour, cette force capable de transformer vos relations et de manifester vos désirs profonds. Chaque carte agit comme un message inspirant de votre coeur, dans tous les domaines de votre vie. Le livre d'accompagnement vous offre aussi une guidance intuitive pour éclairer la nature de vos liens et accomplir votre destin amoureux. Ce 4e oracle de Vanessa Mielczareck et Brigitte Barberane vous donne les clés de la sagesse du coeur et de la magie de l'Amour.

Par Vanessa Mielczareck, Brigitte Barberane
Chez Le Courrier du Livre

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Auteur

Vanessa Mielczareck, Brigitte Barberane

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Arts divinatoires

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Les portes de l'amour

Vanessa Mielczareck, Brigitte Barberane

Paru le 07/05/2026

Le Courrier du Livre

26,00 €

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