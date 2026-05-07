Un été à l'hacienda des secrets

Jusqu'où peut-on se mentir par amour ? Agathe avait prévu un voyage en amoureux à Séville, lorsque la réalité vient lui rappeler que, parfois, mieux vaut être seule que mal accompagnée. Au pied du mur, elle se résigne à prendre son vol pour l'Andalousie... Les aléas du destin la mènent jusqu'à une mystérieuse hacienda chargée d'histoire, dans laquelle elle déniche un journal intime révélant les secrets de la demeure et de ses habitants. En proie au tumulte de sa vie amoureuse, elle y rencontre Francisco, le mystérieux gardien de l'hacienda et Ernesto, le dandy intello. Sauront-ils l'aider à prendre les bonnes décisions ? Au coeur d'un été riche en rebondissements, les masques tombent, révélant les secrets de chacun... La vérité n'est pas toujours là où on l'imagine.