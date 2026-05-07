Arts et politiques de la désertion

La fin de la guerre froide promettait une ère de paix mais revoilà la guerre. Les fronts sont innombrables, les Etats paranoïaques, le droit international en miette et les génocides triomphent. En Europe, c'est toute l'économie qui se réarme. Dans l'instant du danger, ce livre explore les luttes et les innovations politiques comme artistiques qui n'ont pas seulement contesté pacifiquement la guerre mais l'ont attaquée de front. On y croise Dada, Rosa Luxembourg, Breton, Kafka, Virginia Woolf, Simone Weil et Cravan. "Guerre à la guerre" , c'est le mot d'ordre qui synthétise les énergies explosives et occultes qui n'ont pas laissé la Grande Guerre en paix. Ou comment, ici et maintenant, déserter avec armes et bagages.