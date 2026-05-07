Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Koufaltom

Jeannine dissirama Bessoga

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Koufaltom suit le destin tragique de Yombo, dont le village est attaqué et détruit par des hommes armés. A Koufaltom, un village quelque part, tout allait bien jusqu'au jour où débarque de nulle part une meute d'hommes armés sans pareil, scandant des mécontentements contre le gouvernement. La meute a tiré, tué et réduit Koufaltom au néant pendant que Yombo, petite fille, grimpe aux arbres pour atteindre des nids d'oiseaux.

Par Jeannine dissirama Bessoga
Chez Editions Passage(s)

|

Auteur

Jeannine dissirama Bessoga

Editeur

Editions Passage(s)

Genre

Théâtre

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Koufaltom par Jeannine dissirama Bessoga

Commenter ce livre

 

Koufaltom

Jeannine dissirama Bessoga

Paru le 02/07/2026

36 pages

Editions Passage(s)

5,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782492986307
9782492986307
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.