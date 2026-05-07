Koufaltom suit le destin tragique de Yombo, dont le village est attaqué et détruit par des hommes armés. A Koufaltom, un village quelque part, tout allait bien jusqu'au jour où débarque de nulle part une meute d'hommes armés sans pareil, scandant des mécontentements contre le gouvernement. La meute a tiré, tué et réduit Koufaltom au néant pendant que Yombo, petite fille, grimpe aux arbres pour atteindre des nids d'oiseaux.