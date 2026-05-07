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Kabuto le Dieu Corbeau Tome 2

Buichi Terasawa

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Il y a fort longtemps, le terrible démon Kuroyasha Dôki a été enfermé par le clan Tengu. Nous sommes désormais dans la période du Sengoku Jidai (une période de guerre civile) et le démon se nourrit de la folie destructrice des humains. Il accumule suffisamment de puissance pour briser le sceau qui le retenait prisonnier et revient sur Terre. Kabuto, héritier du clan Tengu, part à la recherche d'Hiryû, l'épée magique, seule arme capable de battre le démon. Il doit ensuite réunir les quatre divinités du clan : Genbu, Seiryû, Suzaku et Byakko, pour contrer les plans machiavéliques de Dôki. Suite et fin de l'histoire dans ce tome.

Par Buichi Terasawa
Chez Isan-Sha

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Auteur

Buichi Terasawa

Editeur

Isan-Sha

Genre

Seinen/Homme

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Kabuto le Dieu Corbeau Tome 2

Buichi Terasawa

Paru le 29/05/2026

320 pages

Isan-Sha

30,00 €

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Scannez le code barre 9782492463334
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